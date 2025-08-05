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«Астон Мартин» бойкотировал немецкий телеканал из-за заявлений Ральфа Шумахера

«Астон Мартин» бойкотировал немецкий телеканал из-за заявлений Ральфа Шумахера
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» бойкотировала любые интервью немецкому каналу Sky из-за критики, которой Ральф Шумахер ранее подверг пилота коллектива Лэнса Стролла.

«Я знаю, что команда больше не даст нам интервью, потому что сейчас мы не очень им нравимся», — приводит слова Ральфа Шумахера Bild.

«Мы слишком критиковали людей в команде», — добавил коллега Ральфа Шумахера по репортажам Петер Харденаке.

Напомним, ранее Шумахер раскритиковал канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла за его слова, произнесённые в разговоре с инженером по радио после финиша Гран-при Великобритании. Стролл, финишировавший седьмым, тогда в резкой форме высказался о работе болида. Отмечается, что именно это и стало причиной бойкота.

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