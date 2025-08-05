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Вязович признался, что «МАЗ-СПОРТавто» тестировал новинки прямо на «Шёлковом пути»

Вязович признался, что «МАЗ-СПОРТавто» тестировал новинки прямо на «Шёлковом пути»
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46-летний гонщик из Беларуси Сергей Вязович, представляющий команду «МАЗ-СПОРТавто» и являющийся её руководителем, подчеркнул, что коллектив во время «Шёлкового пути» проводил тесты новинок.

«Результат на этой гонке, несмотря на наш сход, не лучшее выступление команды по итоговому протоколу. Но можно расценивать по-разному, ведь техника, которую мы подготовили и привезли на соревнования, показала себя с наилучшей стороны. Наш экипаж лидировал на протяжении девяти этапов. Техника не подводила.

Экипаж Виталия Мурулёва проводил испытания во время гонки. Прогресс технический должен происходить. У Виталия был новый автомобиль с множеством инновационных решений, которые не всегда с первого раза удачны. На его долю выпало много работы по сбору информации, чтобы в следующем году мы были ещё сильнее. Поэтому даже со стороны если кажется, что есть неудачи и проблемы, не всегда они являются таковыми.

На территории Беларуси испытания провести невозможно, поэтому мы проводим их во время гонки», — сказал Вязович в эфире «РТР-Беларусь».

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