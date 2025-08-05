Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: хочу выступать в Формуле-1, когда мне будет далеко за 40

Расселл: хочу выступать в Формуле-1, когда мне будет далеко за 40
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своём общении с Новаком Джоковичем и высказался о спортивном долголетии.

«У меня был классный разговор с Новаком Джоковичем о возможностях человека и о том, что он делает сейчас, а также о том, что он делал, когда ему было меньше 30 лет. Он сказал, что в молодости мог позволить себе пропустить тренировку и это не сказывалось на нём. Но он так не делал и сейчас очень рад, потому что он считает, что работа, которую он проделал в те годы, позволяет ему выступать на столь высоком уровне сейчас.

Формула-1 не настолько требовательна к телу, это разные виды спорта, и тут нет постоянной нагрузки на ноги. Но я хочу выступать, когда мне будет далеко за 40. Когда я вижу Фернандо Алонсо, он вдохновляет меня делать то же самое. Этим утром мне кто-то сказал, что Михаэль Шумахер выиграл свой первый титул с «Феррари», когда ему было 32. А мне 27», — сказал Расселл в подкасте Untapped.

Материалы по теме
Джордж Расселл: я хочу спокойно уйти в отпуск, поэтому не тороплюсь с контрактом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android