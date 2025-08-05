Расселл: хочу выступать в Формуле-1, когда мне будет далеко за 40

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своём общении с Новаком Джоковичем и высказался о спортивном долголетии.

«У меня был классный разговор с Новаком Джоковичем о возможностях человека и о том, что он делает сейчас, а также о том, что он делал, когда ему было меньше 30 лет. Он сказал, что в молодости мог позволить себе пропустить тренировку и это не сказывалось на нём. Но он так не делал и сейчас очень рад, потому что он считает, что работа, которую он проделал в те годы, позволяет ему выступать на столь высоком уровне сейчас.

Формула-1 не настолько требовательна к телу, это разные виды спорта, и тут нет постоянной нагрузки на ноги. Но я хочу выступать, когда мне будет далеко за 40. Когда я вижу Фернандо Алонсо, он вдохновляет меня делать то же самое. Этим утром мне кто-то сказал, что Михаэль Шумахер выиграл свой первый титул с «Феррари», когда ему было 32. А мне 27», — сказал Расселл в подкасте Untapped.