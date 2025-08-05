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Марко ответил, есть ли у Цуноды шансы остаться в «Ред Булл» в следующем году

Марко ответил, есть ли у Цуноды шансы остаться в «Ред Булл» в следующем году
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о пилоте австрийской команды Юки Цуноде и ответил на вопрос о перспективах японца сохранить место в команде на следующий сезон.

«Мы бы всё равно меняли Юки двигатель в Монце или Зандворте. И, учитывая его стартовую позицию здесь, в Венгрии это было сделать логичнее.

При этом в Венгрии он был очень близок к Ферстаппену, уступив всего одну десятую. К сожалению, он всё равно вылетел в первом сегменте. Но он прогрессирует. Обычно мы оцениваем пилотов после летнего перерыва. Пока всё открыто. Мы рассматриваем все выступления, как положительные, так и отрицательные», — приводит слова Хельмута Марко PlanetF1.

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