Видео смертельной аварии на скорости свыше 450 км/ч в США

В социальных сетях появилась видеозапись смертельной аварии, в которой разбился 60-летний американский гонщик Крис Рашке.

Напомним, инцидент со смертельным исходом произошёл 4 августа. Как информирует источник, опытный гонщик, пытавшийся установить рекорд скорости на суше, разогнался до 457 километров в час и не справился с управлением автомобилем, преодолев всего 2,5 мили (4 километра).

Рашке погиб во время попытки установить рекорд скорости на солончаках Бонневилль в Юте. При этом точная причина аварии пока не установлена. Рассматриваются версии механической поломки машины, ошибки пилотирования и влияния погодных условий.