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«К этому мы и стремимся». В «Пирелли» высказались о вариативности стратегий в Венгрии

«К этому мы и стремимся». В «Пирелли» высказались о вариативности стратегий в Венгрии
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Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола высказался о стратегическом сражении пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии.

«Это сработало. У нас было идеальное сочетание одного и двух пит-стопов, и именно к этому мы и стремимся — для создания вариативности в стратегиях.

Кроме того, использовались все три состава. Это ещё один важный показатель, поскольку мы, очевидно, не хотим, чтобы шины, как правило, мягкие, использовались только для квалификации. Мы хотим создать три разных соединения с разными характеристиками, которые способны генерировать эти вариации.

Очевидно, мы прогнозировали более быструю стратегию с двумя пит-стопами, потому что на бумаге она была быстрее. Наша модель не учитывала, насколько сложно обогнать. Это важный элемент, поскольку, очевидно, мы работаем с усреднёнными показателями. Но, честно говоря, я доволен результатом», — приводит слова Изолы RaxingNews365.

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