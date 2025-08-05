Жак Вильнёв не поверил в заявление Леклера о «Феррари»

Чемпион мира 1997 Жак Вильнёв не верит в слова пилота «Феррари» Шарля Леклера о том, что его единственное желание в Формуле-1 — выиграть титул именно для итальянской команды.

«Это хорошее послание для его команды и болельщиков, но я не думаю, что это правда. Настоящий гонщик хочет побеждать, и это всё, что его волнует.

Добиться успеха с «Феррари», когда многим другим не удалось этого, — ещё лучше. Но главный интерес спортсмена — всегда побеждать, и годы проходят для него, как и для его коллег. Все они призваны делать осознанный выбор ради своего будущего», — приводит слова Жака Вильнёва La Gazzetta dello Sport.