Вильнёв: Цунода, наверное, худший из напарников Ферстаппена

Чемпион мира 1997 года, бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Жак Вильнёв высказался о пилоте «Ред Булл» Юки Цуноде.

«Цунода, наверное, худший из напарников Макса на данный момент. Многие скажут, что болид сделан под Макса. Но, возможно, Макс единственный, кто действительно предоставляет команде обратную связь. Да, там развивают машину, чтобы она становилась всё лучше и лучше для него. «Ред Булл» не пытается осложнять жизнь второму номеру. Таких, как Макс, мало. Если обратиться в прошлое, таких, как он, было больше одного. Также были несколько хороших пилотов и несколько средних.

Было бы здорово увидеть рядом с Максом Леклера. Просто чтобы понять, насколько он хорош. Или посадить к Максу Алонсо, потому что его уровень известен. Было бы хорошо поставить Норриса в пару к Максу, чтобы понять, исключительный ли Норрис пилот или просто хороший», — приводит слова Вильнёва Crash.