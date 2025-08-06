Альберс: когда болид «Ред Булл» плох, разрыв между Цунодой и Ферстаппеном меньше

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Альберс высказался о ситуации в «Ред Булл».

«Я тоже видел онборды. Было видно, как Макс страдал, а мы знаем, что он не любит недостаточную поворачиваемость. Недостаточная поворачиваемость в середине поворотов — это невероятно. Ему подобное не нравится. Кроме того, если на таком автодроме болид не работает, то Цунода оказывается ближе. Было видно, что Макс не находит сцепление и не чувствует себя комфортно.

Интересно, что разрыв между Цунодой и Ферстаппеном становится меньше, когда машина плохая. Когда машина хорошая, позволяет пилотировать быстро, разрыв снова увеличивается», — приводит слова Альберса De Telegraaf.