Ральф Шумахер предположил, чем может заняться Хэмилтон в случае ухода из Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о трудностях, которые в нынешнем сезоне испытывает пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Британец в данный момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков.

«Когда всё в порядке, он молниеносен. Ему просто нужно, чтобы дела шли хорошо. Он упорно трудился ради этого в «Мерседесе», но теперь у него просто этого больше нет. Конечно, Льюис очень богатый человек. Так что вполне возможно, что однажды он подумает: «Ладно, я собираюсь заняться чем-нибудь другим. Я намерен полностью сосредоточиться на фильмах». Это тоже здорово. В конце концов, он в это вовлечён», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

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