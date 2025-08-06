Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер предположил, чем может заняться Хэмилтон в случае ухода из Формулы-1

Ральф Шумахер предположил, чем может заняться Хэмилтон в случае ухода из Формулы-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о трудностях, которые в нынешнем сезоне испытывает пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Британец в данный момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков.

«Когда всё в порядке, он молниеносен. Ему просто нужно, чтобы дела шли хорошо. Он упорно трудился ради этого в «Мерседесе», но теперь у него просто этого больше нет. Конечно, Льюис очень богатый человек. Так что вполне возможно, что однажды он подумает: «Ладно, я собираюсь заняться чем-нибудь другим. Я намерен полностью сосредоточиться на фильмах». Это тоже здорово. В конце концов, он в это вовлечён», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Материалы по теме
Брандл предположил, в каком случае Хэмилтон может досрочно покинуть «Феррари»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android