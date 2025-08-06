Ральф Шумахер назвал условие, при котором Хэмилтон может решить завершить карьеру

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о потенциальном решении семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Феррари», завершить карьеру.

«Мы говорили об этом три месяца назад, и тогда все ещё критиковали нас, особенно – меня, потому что я сказал, что Хэмилтон может завершить карьеру. И теперь он сам высказывается на эту тему. Значит, что-то изменилось. Я придерживаюсь того же мнения: если ничего кардинально не изменится, возможно, в конце года он скажет: «С меня хватит», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

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