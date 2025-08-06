«Унижение». Брандл высказался о Ферстаппене после Гран-при Венгрии

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии. Нидерландец показал девятый результат. Победу добыл Ландо Норрис из «Макларена».

«Гонка для Ферстаппена выдалась не самой удачной. Его машина потеряла скорость, как только шины перегрелись. Он стартовал восьмым и финишировал девятым, испытав унижение из-за того, что отстал от своего бывшего в начале сезона товарища по команде Лиама Лоусона. Тот вывел машину «Рейсинг Буллз» на восьмое место. Трудные дни для «Ред Булл», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

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