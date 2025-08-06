«Унижение». Брандл высказался о Ферстаппене после Гран-при Венгрии
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Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии. Нидерландец показал девятый результат. Победу добыл Ландо Норрис из «Макларена».
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Гонка для Ферстаппена выдалась не самой удачной. Его машина потеряла скорость, как только шины перегрелись. Он стартовал восьмым и финишировал девятым, испытав унижение из-за того, что отстал от своего бывшего в начале сезона товарища по команде Лиама Лоусона. Тот вывел машину «Рейсинг Буллз» на восьмое место. Трудные дни для «Ред Булл», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
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