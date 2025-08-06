Фото: Франко Колапинто разбил болид на шинных тестах «Пирелли»

Аргентинский гонщик Франко Колапинто разбил автомобиль во время тестов прототипов шин 2026 года «Пирелли». Как информирует пресс-служба команды «Альпин», пилот не справился с управлением на 11-м повороте. Здоровью спортсмена ничего не угрожает.

«Сегодня утром, во второй день шинных тестов «Пирелли» на «Хунгароринге», у Франко Колапинто произошёл инцидент на 11-м повороте. Гонщик был осмотрен на месте в медицинском центре. С ним всё в порядке», — говорится в сообщении команды.

Фото: https://x.com/Karol_CyrkF1

Фото: https://x.com/Karol_CyrkF1

Фото: https://x.com/F1BigData

Франко стал боевым пилотом «Альпин», заменив Джека Дуэна перед Гран-при Эмилии-Романьи в нынешнем сезоне. Ранее об аргентинце высказался экс-гонщик Формулы-1 Мартин Брандл.

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