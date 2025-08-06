«Важно подчеркнуть». Джордж Расселл высказался на тему нового контракта с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос по поводу ожидаемого контракта с командой. Расселл выразил уверенность, что соглашение будет подписано, но не стал вдаваться в точные сроки того, когда это произойдёт.

«Тото Вольфу не о чем беспокоиться. Мне не о чем беспокоиться. В течение лета ничего не произойдёт. Так что, по правде сказать, я просто хочу отдохнуть, зарядиться энергией и вернуться более сильным ко второй половине года. Это произойдет тогда, когда произойдёт. Важно подчеркнуть, что «когда», а не «если». Сейчас мне 27, и я работаю в команде уже четыре года. Следующий год будет для меня пятым. Мы хотим строить отношения вместе. Не хочу торопить события», — приводит слова Расселла Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports F1.

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