Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Важно подчеркнуть». Джордж Расселл высказался на тему нового контракта с «Мерседесом»

«Важно подчеркнуть». Джордж Расселл высказался на тему нового контракта с «Мерседесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос по поводу ожидаемого контракта с командой. Расселл выразил уверенность, что соглашение будет подписано, но не стал вдаваться в точные сроки того, когда это произойдёт.

«Тото Вольфу не о чем беспокоиться. Мне не о чем беспокоиться. В течение лета ничего не произойдёт. Так что, по правде сказать, я просто хочу отдохнуть, зарядиться энергией и вернуться более сильным ко второй половине года. Это произойдет тогда, когда произойдёт. Важно подчеркнуть, что «когда», а не «если». Сейчас мне 27, и я работаю в команде уже четыре года. Следующий год будет для меня пятым. Мы хотим строить отношения вместе. Не хочу торопить события», — приводит слова Расселла Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports F1.

Материалы по теме
Расселл: хочу выступать в Формуле-1, когда мне будет далеко за 40

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android