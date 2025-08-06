В США показали изображение болида с номером мексиканца О’Уорда на фоне тюрьмы

Министерство внутренней безопасности (DHS) США объявило о партнёрстве со штатом Индиана, направленном на борьбу с нелегальной миграцией. На странице организации в социальных сетях появилось изображение болида гоночной серии IndyCar под №5, который едет на фоне тюрьмы.

«The Speedway Slammer», — говорится в описании к изображению.

Фото: Скриншот/https://x.com/DHSgov

The Speedway Slammer – название тюрьмы, которую планируют построить власти. Примечательно, что под пятым номером в IndyCar выступает мексиканский гонщик Пато О'Уорд.

«Индиана придерживается комплексного подхода к борьбе с нелегальной иммиграцией и будет продолжать сохранять лидерство в этом вопросе среди штатов», — сказал губернатор Индианы Майк Браун.

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