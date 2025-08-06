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В Buick представили ретрофутуристичный концепт для Китая

В Buick представили ретрофутуристичный концепт для Китая
Концепт-кар Buick Electra Orbit
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Объединённая компания SAIC General Motors, которой принадлежит марка Buick, представила экспериментальный концепт Electra Orbit. В нём, по замыслу авторов из Центра передового дизайна GM China, сочетаются эстетика спорткаров 1950-х годов и электрические технологии будущего.

Концепт-кар Buick Electra Orbit

Концепт-кар Buick Electra Orbit

Фото: SAIC-GM

В пресс-релизе General Motors отмечается, что авторы концепта черпали вдохновение в достижениях космической отрасли и концептах Buick середины XX века. Длина седана — почти шесть метров, ширина — более двух. Автомобиль получил обтекаемый кузов с низкой передней частью и удлинённой задней, а также 24-дюймовые колёса.

Концепт-кар Buick Electra Orbit

Концепт-кар Buick Electra Orbit

Фото: SAIC-GM

Одна из любопытных деталей концепта — разделённые подвижные элементы в задней части, которые в активном положении добавляют машине прижимной силы. Кроме того, кабина автомобиля оборудована шарообразным контроллером на центральной консоли, с помощью которого водитель может управлять большинством функций автомобиля.

Интерьер Buick Electra Orbit

Интерьер Buick Electra Orbit

Фото: SAIC-GM

Поступит ли концепт в серийное производство, не сообщается.

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