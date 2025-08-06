Зак Браун раскрыл ответы Норриса и Пиастри на провокационные вопросы друг о друге

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о взаимоотношениях двух пилотов команды Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Не думаю, что отношения между ними могут охладиться. Сейчас между всеми нами уважение и доверие. Нам очень повезло, что у нас есть две эти личности. Мы любим вызовы, и я с нетерпением жду, когда они сразятся друг с другом.

Спрашивал ли я их обоих по отдельности, делал ли когда-нибудь другой товарищ по команде что-то, что их раздражало? «Никогда» — они оба так ответили. Мы не чувствуем никакой напряжённости», — приводит слова Брауна BBC.

В настоящий момент Пиастри занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 284 очка. У Норриса, занимающего вторую позицию, 275 баллов.

Пилоты и босс «Макларена» выпили шампанское из ботинка: