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Фото: Расселл показал, как проводит время со своей девушкой на море в Италии

Фото: Расселл показал, как проводит время со своей девушкой на море в Италии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как проводит время в Италии. Вместе со спортсменом на снимках присутствует его девушка Кармен Монтеро Мундт.

Фото: Pershing Yacht Official

Фото: Pershing Yacht Official

Фото: Pershing Yacht Official

В описании к фото Расселл добавил флажок Италии. Также ранее сообщалось, что спортсмен прибыл на Сардинию.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 172 очка. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, состоится с 29 по 31 августа.

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