«Сенна или Шумахер никогда бы так не сказали». Алези раскритиковал Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Жан Алези выразил недовольство поведением семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона после неудачного Гран-при Венгрии.

«На мой взгляд, настрой Хэмилтона деморализует тех, кто работает вокруг. Сенна или Шумахер никогда бы так не сказали», — написал Алези в своей колонке на Corriere dello Sport.

Британец в данный момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков. Напомним, после неудачной квалификации гран-при Венгрии Хэмилтон заявил, что проблема заключается не в машине и призвал «Феррари» поискать другого пилота.

По итогам гонки в Венгрии Хэмилтон финишировал 12-м.