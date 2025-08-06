«Чемпионы распознают чемпионов». Вольф — о поддержке Антонелли Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о поддержке, которую выразил бывший гонщик команды, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон своему сменщику в составе немецкого коллектива, молодому итальянцу Андреа Кими Антонелли.

«Удивлён ли я поддержкой Хэмилтона Антонелли? Нет. Думаю, чемпионы распознают чемпионов. Льюис остаётся очень важным для нас человеком. Он был настоящим столпом нашей системы, и он навсегда останется частью семьи «Мерседеса», пусть и выступает в составе «Феррари».

Моя дружба с Льюисом неизменна. Мы часто общаемся, и, полагаю, он понимает, какие вызовы стоят перед Кими», — приводит слова Тото Вольфа La Gazzetta dello Sport.