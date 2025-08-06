Акционеры обвинили Tesla и Илона Маска в мошенничестве после провала испытаний роботакси

Группа акционеров Tesla подала иск к компании и её главе Илону Маску, которых они обвиняют в сокрытии рисков производства беспилотных такси и мошенничестве с ценными бумагами, сообщает Reuters. Причиной такого решения стал провал испытаний Tesla Robotaxi в Остине, Штат Техас.

Как сообщает Reuters, во время тестовых заездов беспилотное такси вело себя неадекватно: автомобиль превышал скорость, непредсказуемо применял экстренное торможение, выезжал на бордюр и встречную полосу, а также высаживал пассажиров посреди широкополосных дорог.

Через два дня после начала испытаний акции Tesla упали в цене на 6,1%, а рыночная стоимость компании сократилась на $ 68 млрд. На фоне этого акционеры обвинили Маска в том, что он систематически приукрашивал возможности беспилотных технологий Tesla и тем самым спровоцировал необоснованное завышение ожиданий и стоимости акций компании.

Отмечается, что главный истец по этому делу — Дениз Моран, она требует возмещения ущерба, который она и другие акционеры Tesla понесли в период с 19 апреля 2023-го по 22 июня 2025-го.

Напомним, что несколькими днями ранее суд присяжных города Майами обязал Tesla выплатить $ 243 млн за ДТП с участием автопилота Tesla Model S.