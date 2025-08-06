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Вольф похвалил Антонелли за 10-е место в гонке Гран-при Венгрии

Вольф похвалил Антонелли за 10-е место в гонке Гран-при Венгрии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении Андреа Кими Антонелли на Гран-при Венгрии, где он финишировал 10-м.

«Кими стал лучше чувствовать машину, и он сказал, что первая тренировка в Венгрии стала для него переломным моментом. Конечно, квалификация прошла не так, как хотелось, но такое может случаться с молодыми гонщиками.

В гонке мы проверяли его шины на прочность, но это просто ещё один этап развития, который ему необходимо пройти. Ему удалось заработать одно очко, обороняясь от Исака Хаджара, и я доволен этим. Надеюсь, что ему удастся лучше выступить во второй половине сезона. Он на правильном пути», — приводит слова Тото Вольфв RacingNews365.

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