Макс Ферстаппен встретился с Вирджилом ван Дейком

Нидерландский гонщик «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен встретился с несколькими известными у него на родине людьми, среди которых защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и нидерландский диджей Мартин Гаррикс.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии нидерландский спортсмен показал девятый результат. Победителем гонки стал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 187 очков.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, который станет домашним для Ферстаппена, пройдёт с 29 по 31 августа.