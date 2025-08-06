Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен встретился с Вирджилом ван Дейком

Макс Ферстаппен встретился с Вирджилом ван Дейком
Комментарии

Нидерландский гонщик «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен встретился с несколькими известными у него на родине людьми, среди которых защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и нидерландский диджей Мартин Гаррикс.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии нидерландский спортсмен показал девятый результат. Победителем гонки стал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 187 очков.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, который станет домашним для Ферстаппена, пройдёт с 29 по 31 августа.

Материалы по теме
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android