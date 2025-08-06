Вольф рассказал, с кем бы хотел побороться за титул в 2026 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, с какой командой он хотел бы сразиться за титул в следующем сезоне.

«С кем бы хотели бороться в следующем году за титул? Ответ прост — «Феррари». Борьба «Феррари» и «Мерседеса» — это была бы фантастика. Кроме того, это будет битва Льюиса и Шарля против Джорджа и Кими. Это невероятный вызов.

Итальянский гонщик против итальянской команды — только представьте себе это. Я не сомневаюсь, что подобная дуэль случится. В следующем году или в ближайшем будущем. Мы это в любом случае увидим, и сражение будет просто фантастическим», — приводит слова Тото Вольфа La Gazzetta dello Sport.