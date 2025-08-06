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Вильнёв: настоящее противостояние Хэмилтона и Леклера будет в 2026 году

Вильнёв: настоящее противостояние Хэмилтона и Леклера будет в 2026 году
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о выступлениях семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«У Льюиса был совершенно другой опыт в «Формуле-1», он всегда работал с английскими и немецкими методами, а сейчас он осознаёт, насколько всё иначе в «Феррари». Конечно, удивляет, что он настолько деморализован. Есть ощущение, что в «Феррари» всегда есть какая-то путаница с принятием решений и коммуникацией, даже по радио. Это не помогает Хэмилтону в адаптации.

Настоящее противостояние Хэмилтона и Леклера будет в 2026 году. Эта машина построена не под Льюиса, а вот с новым регламентом всё начнётся с чистого листа. Однако ожиданий от прихода Льюиса было много, так что нельзя отрицать то, что первый его период в «Феррари» разочаровывает», — приводит слова Вильнёва La Gazzetta dello Sport.

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