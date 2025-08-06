«Не стоит сбрасывать со счетов Переса». Эксперт — о возможной замене Колапинто

Известный журналист Ральф Бах считает, что в ближайшем будущем может состояться замена Флавио Бриаторе на мексиканского экс-пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«Флавио Бриаторе продолжает относиться к Колапинто критически. Любой, кто знает Бриаторе, понимает, что у него уже появились новые идеи по поводу его будущего. Думаю, ни для кого не секрет, что Бриаторе общался с Боттасом. Но я считаю, что не стоит сбрасывать со счетов Переса.

У него есть опыт. И, кроме того, миллионы Карлоса Слима, который хочет вернуть его в Формулу-1. Думаю, Бриаторе посчитает ситуацию выигрышной для всех сторон, если сможет получить Переса. И я бы не исключал такой сценарий», — приводит слова Баха Sports Mole.