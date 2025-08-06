Стали известны подробности несостоявшегося трансфера Ферстаппена в «Мерседес»

Окружение четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выступило инициатором контакта с «Мерседесом» и конкретно с исполнительным директором команды Тото Вольфом. Об этом сообщает издание GPBlog.

Вольф проявил интерес к кандидатуре Ферстаппена, что поставило пилотов команды в подвешенное состояние. При этом Тото обратился к Джорджу Расселлу и Андреа Кими Антонелли, сообщив, что, вероятнее всего, они сохранят свои места, однако есть небольшой шанс переманить Макса.

Ожидается, что уже в ближайшее время Вольф выступит с заявлением и сообщит, что оба пилота сохранили свои места на 2026 год, поскольку трансфер Ферстаппена сорвался.