Вольф: мог бы сидеть на диване и запрашивать отчёты о проделанной работе

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своей работе в качестве руководителя команды.

«Часто смотрю в зеркало и задаюсь вопросом, вношу ли я свой вклад в успех команды? Если нет, то я первый же найду себе подходящего человека на замену. Я мог бы просто стать генеральным директором или президентом, сидеть на диване и запрашивать отчёты о проделанной работе и результатах.

Было бы проще, но мне нравится принимать вызовы. У меня были сложные детство и юность, давление — моя зона комфорта. Без давления мне скучно. Меня мотивируют вызовы и победы, а отдохнуть я успею позже», — приводит слова Тото Вольфа La Gazzetta dello Sport.