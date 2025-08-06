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Вольф: мог бы сидеть на диване и запрашивать отчёты о проделанной работе

Вольф: мог бы сидеть на диване и запрашивать отчёты о проделанной работе
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Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своей работе в качестве руководителя команды.

«Часто смотрю в зеркало и задаюсь вопросом, вношу ли я свой вклад в успех команды? Если нет, то я первый же найду себе подходящего человека на замену. Я мог бы просто стать генеральным директором или президентом, сидеть на диване и запрашивать отчёты о проделанной работе и результатах.

Было бы проще, но мне нравится принимать вызовы. У меня были сложные детство и юность, давление — моя зона комфорта. Без давления мне скучно. Меня мотивируют вызовы и победы, а отдохнуть я успею позже», — приводит слова Тото Вольфа La Gazzetta dello Sport.

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