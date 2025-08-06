Бывший тренер Переса отметил деталь, намекающую на возвращение Серхио в гонки

Бывший тренер мексиканского гонщика Серхио Переса Хави Мартос отметил одну деталь, которая может намекать на скорое возвращение Чеко в гонки.

«Мне кажется, люди не заметили одну вещь. Я наблюдал за происходящим со стороны, и никто никогда об этом не говорил. У Чеко новый менеджер — не знаю, читали ли вы. У него был Джулиан, теперь другой. Интересно, почему у него новый менеджер?

Думаю, это ответ на все вопросы. Если ты хочешь всё бросить и уйти из гонок, ты не будешь нанимать нового менеджера. По крайней мере, мне такое в голову не приходит», — сказал Хави Мартос в эфире автоспортивного подкаста Duralavita.