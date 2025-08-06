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Жаки Икс назвал современного пилота, который мог бы добиться успеха в 70-х годах

Жаки Икс назвал современного пилота, который мог бы добиться успеха в 70-х годах
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Бывший гонщик Формулы-1 Жаки Икс ответил на вопрос, кто из современных гонщиков мог бы добиться успеха в 1970-х.

«Кто бы мог из нынешних пилотов преуспеть в 70-х? Конечно, Макс Ферстаппен. Никто не может сказать, что его машина лучше других, но он всё ещё здесь, в борьбе. В каком-то смысле он растёт. Сегодня его знают больше, чем вчера, потому что, когда ты постоянно побеждаешь, все говорят, что у тебя лучшая машина.

У него, конечно, не самая лучшая машина, но он всё ещё на высоте. Я очень восхищаюсь его талантом, потому что нужно быть очень хорошим, точным и профессиональным, чтобы побеждать «Макларен». В моё время это нельзя было назвать любительским. Мы гонялись каждые выходные в разных категориях.

Мы живём в совершенно другом мире. Сейчас Формуле-1 75 лет. Но во времена Джеки Стюарта, Фанхио, ведь нельзя не упомянуть Фанхио и всех этих людей, это был совсем другой мир. Современным гонщикам нужно так много таланта. У вас есть всё лучшее, что есть в мире, потому что вы больше не боретесь за десятые доли секунды, вы боретесь за миллисекунды», — сказал Икс в эфире подкаста Beyond the Grid.

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