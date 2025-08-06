Впервые в истории машину Формулы-1 перепрыгнули на велосипеде BMX

Крисс Кайл, один из самых знаменитых BMX-райдеров, стал первым человеком в мире, которому удалось перепрыгнуть на трюковом велосипеде через движущуюся машину Формулы 1.

Крисс потратил на подготовку к этому трюку семь месяцев. Специальный трамплин был подготовлен компанией «Ред Булл», а во время исполнения трюка за рулём машины австрийской команды сидел Дэвид Култхард. Команда использовала болид RB7 образца 2011 года.

«Это была одна из самых страшных вещей, которые я делал! Было просто безумно видеть, как машина Формулы-1 мчит на меня. Но мне нужно было думать только о том, что я должен сделать. Должен сказать, что моя мечта осуществилась», — сказал Кайл в интервью пресс-службе «Ред Булл».