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Эксперт рассказал, что отличает Хэмилтона, Алонсо и Феттеля от других пилотов «Феррари»

Эксперт рассказал, что отличает Хэмилтона, Алонсо и Феттеля от других пилотов «Феррари»
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Известный эксперт и журналист Нейт Сандерс высказался о том, что отличает Льюиса Хэмилтона от других пилотов «Феррари».

«Вот почему комментарии Льюиса так выделяются. Обычно пилоты «Феррари» так не говорят. Фернандо Алонсо раньше так делал, и это очень раздражало пресс-секретарей в то время. Феттель много говорил и тоже получал за это выговоры», — сказал Сандерс в эфире подкаста ESPN.

Британец в данный момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков. Напомним, после неудачной квалификации Гран-при Венгрии Хэмилтон заявил, что проблема заключается не в машине, и призвал «Феррари» поискать другого пилота.

По итогам гонки в Венгрии Хэмилтон финишировал 12-м.

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