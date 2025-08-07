Инсайдер: Хэмилтон был намного спокойнее на брифинге в Венгрии, чем во время интервью

Известный журналист Джонатан Нобл высказался о яркой реакции Льюиса Хэмилтона на неудачное выступление на Гран-при Венгрии.

«Итак, когда Льюис вышел из машины в субботу, он увидел, что его выбили во втором сегменте квалификации на 12-м месте, а Шарль Леклер находится на поул-позиции. И для такого решительного человека, как Льюис, который довольно жёсток с командой в плане того, чего он требует от людей, жёсток в плане того, как сильно он на себя давит, жёсток в плане того, как сильно он себя ругает, если что-то идёт не так, именно это он чувствовал в тот момент.

Это отличается от прошлого. Мне сказали, что на брифинге полтора часа спустя Льюис вёл себя совершенно нормально и был рад за Шарля, когда тот вернулся. Ситуация совершенно иная. И я думаю, если бы в субботу мы услышали от Льюиса только это, а не его теле- и радиопередачи, и всё. Если бы он провёл брифинг, а затем поговорил с нами, думаю, восприятие было бы совсем иным. Я не считаю это катастрофой, как предполагают эти комментарии. И это всего лишь Льюис: он не скрывает своих чувств. Гонка оказалась разочаровывающей, потому что он не смог добиться никакого прогресса, был очень подавлен и уныл. Но такова уж природа Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Нобла The Race.