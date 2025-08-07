Култхард рассказал, почему у Риккардо не получилось показывать уровень в последние годы

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о причинах неудачных сезонов Даниэля Риккардо перед завершением карьеры.

«Как вы видите, некоторые пилоты успешно развиваются. А другие поддаются влиянию успеха, и это влияет на их дальнейшую судьбу. Я думаю, Даниэль Риккардо мог бы быть примером этого. Один из ярких молодых талантов, пришедших в Формулу-1, один из лучших гонщиков своего поколения, за которым всегда интересно было наблюдать.

А потом внезапно, когда он покинул, в «Рено» всё было в порядке, но в «Макларене» Ландо превзошёл его в обоих сезонах, хотя Даниэжль записал на свой счёт победу. В «Альфа Таури» у него уже ничего вообще не получилось. Сейчас он счастлив на пенсии, он, полагаю, состоятельный человек. Но всё это казалось слишком коротким периодом.

Жизнь — это жизнь, в процессе которой ты набираешься багажа. Если вы бедны, это сумка из Tesco с кучей одежды внутри. Если вы богаты, это Louis Vuitton, но всё это нужно носить с собой. Итак, будь то багаж богатства, или багаж успеха, или багаж бедности и трудностей, его нужно нести, чтобы попытаться добраться до следующей возможности. И некоторые люди, возможно, не могут отпустить ситуацию и вернуться к моменту, который был точкой, когда они были в самой успешной своей точке», — приводит слова Култхарда PlanetF1.