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Лоран Мекис: главное — дать Цуноде всё необходимое для успеха

Лоран Мекис: главное — дать Цуноде всё необходимое для успеха
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о приоритетах, которые команда ставит в вопросе выступлений Юки Цуноды.

«Главное — дать Юки всё необходимое для успеха. Именно это и является приоритетом в вопросе второй машины. Именно на этом команда сосредоточена. Они пытались сделать это уже несколько раз. Теперь мы вместе пытаемся найти способы сделать следующий шаг.

Но, знаете, нет причин, по которым выступление Юки не может быть таким, каким мы его видели раньше. Именно на этом мы сейчас и концентрируемся. Вся команда старается вселить в Юки уверенность и дать ему необходимые инструменты, и он очень здорово работает в этом вопросе. Нужны хорошие эмоции от машины, хорошая квалификация и хорошая гонка, чтобы, возможно, сделать следующий шаг. И именно к этому мы и стремимся», — приводит слова Мекиса RacingNews365.

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