«До сих пор мурашки». Руководитель «Кик-Заубера» — о работе с Ферстаппеном

Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер» и бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли поделился воспоминаниями о работе с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном.

«Сейчас на ум приходит Австрия-2018. Мы решили провести двойной пит-стоп, который прошёл отлично, и Макс выиграл гонку. Мы все были в ледерхозе на пит-уолле. И вот я стоял на подиуме перед всеми этими нидерландскими болельщиками. Это был замечательный опыт. Как и его первый титул чемпиона мира в Абу-Даби, в 2021 году, конечно. Впервые в жизни я участвовал в чемпионской битве и подумал: «Мы проиграем это».

Это был такой напряжённый период. Эмоции, которые я испытал, когда Макс первым пересёк финишную черту, неописуемы. У меня до сих пор мурашки бегут по коже. Позже «Мерседес» подал двойной протест. Я вошёл в комнату стюардов, и с ними даже был юрист. К счастью, мы оказались правы и смогли снова порадовать команду. В людях столько страсти, они стольким жертвуют. Если они затем сотрудничают с кем-то вроде Макса, они думают: «Это кажется правильным поступком», — приводит слова Уитли издание De Telegraaf.