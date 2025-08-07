Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не было никаких шансов в Абу-Даби». Йос Ферстаппен — о главном моменте в карьере Макса

«Не было никаких шансов в Абу-Даби». Йос Ферстаппен — о главном моменте в карьере Макса
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», назвал главный момент в карьере сына.

«Первый титул, естественно, очень особенный, но всё, что его окружает, делает его ещё более особенным. Время от времени я просматриваю видео с того последнего круга. Это остаётся особенным моментом. Как Макс ставит свою машину рядом с машиной Хэмилтона и обгоняет его… Хотя на самом деле у нас не было никаких шансов на финальном этапе. Хэмилтон был просто слишком быстр в тот момент», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

Материалы по теме
«До сих пор мурашки». Руководитель «Кик-Заубера» — о работе с Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android