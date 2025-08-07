«Не было никаких шансов в Абу-Даби». Йос Ферстаппен — о главном моменте в карьере Макса

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», назвал главный момент в карьере сына.

«Первый титул, естественно, очень особенный, но всё, что его окружает, делает его ещё более особенным. Время от времени я просматриваю видео с того последнего круга. Это остаётся особенным моментом. Как Макс ставит свою машину рядом с машиной Хэмилтона и обгоняет его… Хотя на самом деле у нас не было никаких шансов на финальном этапе. Хэмилтон был просто слишком быстр в тот момент», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.