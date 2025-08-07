Вильнёв: Марко и Йос Ферстаппен выиграли войну у Кристиана Хорнера

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена остаться на 2026 год в составе австрийского коллектива «Ред Булл».

«Я думаю, что многие люди сталкивались с этой проблемой [выбор]. В «Ред Булл» была внутренняя война. Хельмут Марко и Йос Ферстаппен выиграли эту войну у Кристиана Хорнера. Всё это, несомненно, ослабило команду. Макс ещё раз спокойно оценит, что и где он хочет делать в следующем году, но уход сейчас был бы риском, который, я думаю, никогда не был в интересах лагеря Ферстаппена», — приводит слова Вильнёва издание La Gazzetta dello Sport.