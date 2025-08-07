Скидки
Йос Ферстаппен: многие люди, особенно британцы, считают Макса придурком. Не признаю это

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», прокомментировал негативный образ сына в социальных сетях и СМИ.

«Я думаю, что у многих людей, возможно, особенно у британцев, сложилось неправильное представление о нём. Его считают придурком или что-то в этом роде. Возможно, это также связано с нынешним развитием социальных сетей. Но я абсолютно не признаю этого», — сказал Ферстаппен в интервью De Telegraaf.

В сезоне 2025 года после 14 этапов у четырёхкратного чемпиона 187 очков и третье место в личном зачёте. У пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса — 284 и 275.

