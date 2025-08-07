Скидки
Расселл: отец всегда засекал время с задержкой в картинге, чтобы я не зазнавался

Расселл: отец всегда засекал время с задержкой в картинге, чтобы я не зазнавался
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл рассказал о воспитании отца, повлиявшем на его становление.

«Мой отец был так строг ко мне… Мне всегда казалось, что я недостаточно хорош для моего отца. Когда мы соревновались в картинге, не было никакого анализа данных, у нас даже не было замера времени, мой отец стоял с ручным секундомером.

Примерно через пять лет я узнал, что он всегда засекал время с задержкой и мои результаты были хуже, чем в действительности. Он всегда так поступал, чтобы я не зазнавался и не становился самоуверенным. И это был удивительный и важный урок для меня», — приводит слова Расселла издание Mirror.

