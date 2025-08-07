Боттас не заменит Колапинто в «Альпин», несмотря на аварию аргентинца на тестах — Махер

22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто сохранит место боевого пилота в «Альпин» после летней паузы, несмотря на аварию на шинных тестах «Пирелли», сообщил инсайдер и журналист портала PlanetF1 Томас Махер.

«Предположения о том, что Валттери Боттас заменит Колапинто в «Альпин», усилились после того, как на этой неделе Франко разбился на своём A525 во время теста шин «Пирелли» в Будапеште, что поставило под угрозу сбор данных для производителя шин. Как известно, Боттас дал бы «Альпин» некоторое представление о том, насколько хорош болид A525 на самом деле.

Но источники указывают на то, что слухи о смене Боттаса на самом деле беспочвенны и Колапинто намерен остаться на своём месте во второй половине сезона, не опасаясь, что его могут уволить в кратчайшие сроки. Предполагается, что Колапинто будут предоставлены все возможности продемонстрировать свои таланты, а команда оценит свои возможности на сезон Формулы-1 2026 года. Если Колапинто начнёт прогрессировать, у него есть хорошие шансы остаться в команде с Гасли на следующий сезон», — написал Махер в колонке на PlanetF1.