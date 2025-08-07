Гоночный инженер «Мерседеса» обозначил цели на вторую половину сезона-2025 Формулы-1

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин обозначил цели команды на вторую половину сезона-2025 Формулы-1.

«У нас есть Джордж, который ведёт довольно напряжённую борьбу с Максом за третье место в личном зачёте. С Кими мы добились отличного гоночного темпа. И главное для него — убедиться, что мы сможем позволить ему занимать более высокие места, потому что, если мы это сделаем, он просто заработает много очков.

У нас также напряжённая борьба за второе место в Кубке конструкторов. «Феррари» чуть впереди, «Ред Булл» позади. Так что это будет весело. И чтобы добиться результата, нам определённо нужно оптимизировать наши возможности на оставшихся трассах. Но Будапешт показал, что у нас хорошая машина, если мы правильно её настроим.

Надеюсь, у нас будет возможность продолжить наш список побед в гонках. Итак, мы отлично показали себя в Монреале. В оставшихся 10 гонках нас ждут другие трассы, более похожие на эту. И, надеюсь, у нас будет ещё несколько ярких моментов», — приводит слова Шовлина издание GPblog.