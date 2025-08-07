Скидки
Херберт — о самокритике Хэмилтона: возраст сказался на нём

Херберт — о самокритике Хэмилтона: возраст сказался на нём
Бывший пилот и стюард Формулы-1 Джонни Херберт прокомментировал самокритику семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на Гран-при Венгрии.

«Вы чувствуете ту же самую уверенность, что и в начале карьеры, а потом появляются эти маленькие ошибки. Всё уже не так, как раньше, всё меняется, всё становится немного медленнее, как и время реакции. Те крошечные ошибки, которые случаются, но они, к примеру, сильнее влияют на его позицию на стартовой решётке. Вот тут-то и вступает в игру возраст, и дело не в том, что он появляется в 30, или 35, или 38, или 40, или в какое-то конкретное время. Это зависит от гонщика, и исторически так было всегда. Но есть один момент, особенно в Формуле-1, из-за скорости, которую развивают эти машины, адаптация к новой формуле с её граунд-эффектом имеет огромное значение.

Он по-прежнему очень мотивирован. Можно было ожидать, что Льюис в период своего расцвета скорректирует свой стиль пилотажа с учётом возникших проблем. Раньше это ему удавалось довольно легко, а сейчас это не так просто. Так что да, возраст определённо сказался на нём. До сих пор у него был трудный год, и эта вспышка гнева в Венгрии, вероятно, была симптомом одного из тех тяжёлых уикендов для него. Он боролся изо всех сил, но когда он смотрит, где находится его товарищ по команде, и видит на поул-позиции, то понимает, как огромна разница между ними! Он очень честен, когда говорит, и очень критичен к себе. И это его разочарование», — приводит слова Херберта издание GPblog.

