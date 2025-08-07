В Bugatti представили уникальную модель в рамках новой программы Solitaire

Компания Bugatti запустила новую программу Solitaire, в рамках которой инженеры будут создавать эксклюзивные автомобили, воспевающие историческое наследие марки и открывающие новые возможности персонализации. Одновременно с этим представлен первый автомобиль, созданный в рамках программы Solitaire, — Bugatti Brouillard.

Bugatti Brouillard Фото: Bugatti

Новый автомобиль посвящён любимому коню Этторе Бугатти, основателю марки, и назван в его честь. Известно, что конь Бруйяр умел самостоятельно открывать двери конюшни с помощью специального механизма, который разработал известный любовью к лошадям Бугатти.

Bugatti Brouillard Фото: Bugatti

Bugatti Brouillard оснащается 1600-сильным двигателем W16 с четырьмя турбинами — ранее такой устанавливали на Bugatti Chiron, уже снятую с производства модель. Как отмечают создатели, Brouillard — вершина эволюции программы W16. Особое внимание инженеры Bugatti уделили кузову автомобиля — в нём аэродинамические решения функционально интегрированы в дизайн машины.

Bugatti Brouillard Фото: Bugatti

Так, воздухозаборники, проходящие через радиаторы, создают перепад давления и увеличивают поток воздуха для оптимизации охлаждения, а фиксированное крыло в стиле «утиный хвост» обеспечивает аэродинамический баланс. Кроме того, благодаря инновационной компоновке выхлопной системы, увеличена рабочая площадь заднего диффузора.

Bugatti Brouillard Фото: Bugatti

Также в Bugatti отмечают изысканный интерьер машины, вышитый изготовленной по индивидуальному заказу в Париже тканью. Рычаг переключения передач на Bugatti Brouillard выполнен из цельного куска алюминия и оснащён стеклянной вставкой с миниатюрной скульптурой коня Бруйяра ручной работы.

Интерьер Bugatti Brouillard Фото: Bugatti

Автомобиль создан по заказу неназванного коллекционера, собирающего не только современные и классические машины Bugatti, но также элементы мебели Карло Бугатти и скульптуры Рембрандта Бугатти. Цена машины не называется. Публичный дебют Bugatti Brouillard состоится на Автомобильной неделе в Монтерее, которая пройдёт с 8 по 17 августа.