Минарди похвалил Ферстаппена за изменённый подход к работе в команде

Бывший руководитель и владелец собственной команды Формулы-1 Джанкарло Минарди похвалил четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» за изменённый подход к работе в коллективе.

«Я считаю, что он изменил свой образ мышления или, по крайней мере, то, как он выражает себя. Он обращает внимание на то, что «Ред Булл», вероятно, потерял за последний месяц. В результате сегодня ему нужно засучить рукава и попытаться решить проблемы, с которыми столкнулась команда, несмотря на то что он выиграл титул в 2024 году.

Должен сказать, это ещё один признак его зрелости — решение не разжигать конфликт, а вместо этого приступить к работе. Нет сомнений, что финиш на девятом месте [в Венгрии], более чем на минуту отставания и даже на круг позади лидера, был горьким опытом для него. Я вижу конструктивный подход, и для меня очень важно, чтобы атмосфера в команде оставалась спокойной. Его поведение посылает сигнал о сотрудничестве, а не о пессимизме», — приводит слова Минарди издание Motorsport