Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Альпин» отклонили предложение о продаже команды за $ 1,2 млрд — PlanetF1

В «Альпин» отклонили предложение о продаже команды за $ 1,2 млрд — PlanetF1
Комментарии

Команда Формулы-1 «Альпин» отклонила предложение от неназванного покупателя в размере $ 1,2 млрд. Об этом сообщает издание PLanetF1.

Ранее в СМИ регулярно появлялись сообщения о возможной продаже команды «Альпин». Уход бывшего главы «Рено» Луки де Мео, известного своей заинтересованностью в автоспорте, лишь усилил эти слухи. Однако новое руководство решило сохранить участие команды в чемпионате.

Франсуа Прово возглавил «Рено» в июле 2025 года, сменив на этом посту Луку де Мео, который покинул автоконцерн для работы в группе Kering — владельце брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent. Команда «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов сезона-2025, набрав 20 очков.

Материалы по теме
Глава «Рено» подтвердил сохранение участия «Альпин» в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android