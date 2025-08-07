В «Альпин» отклонили предложение о продаже команды за $ 1,2 млрд — PlanetF1

Команда Формулы-1 «Альпин» отклонила предложение от неназванного покупателя в размере $ 1,2 млрд. Об этом сообщает издание PLanetF1.

Ранее в СМИ регулярно появлялись сообщения о возможной продаже команды «Альпин». Уход бывшего главы «Рено» Луки де Мео, известного своей заинтересованностью в автоспорте, лишь усилил эти слухи. Однако новое руководство решило сохранить участие команды в чемпионате.

Франсуа Прово возглавил «Рено» в июле 2025 года, сменив на этом посту Луку де Мео, который покинул автоконцерн для работы в группе Kering — владельце брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent. Команда «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов сезона-2025, набрав 20 очков.