«Хочу настройки как у Льюиса». Леклер и Хэмилтон сразились в ретровидеоигры

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон поиграли в старые видеоигры для очередного ролика на официальных каналах «Феррари».

Выбор пилотов упал на такие игры, как Golden Eye по мотивам фильма о Джеймсе Бонде и одну из первых игр серии Super Mario Kart.

В шутере сильнее оказался Льюис, что вызвало бурю эмоций у Шарля Леклера, который заявил, что «хочет такие же настройки, как у семикратного чемпиона мира».

А вот в гоночной игре сильнее оказался Леклер, опередивший Хэмилтона буквально на ленточке.

Напомним, ранее Хэмилтон заявил, что хочет взять отпуск, чтобы поиграть в GTA VI, как только игра от Rockstar увидит свет.