В паддоке уверены в том, кто станет пилотами «Кадиллака» — UOL Esporte

В паддоке уверены, что финский гонщик Валттери Боттас и мексиканский пилот Серхио Перес станут пилотами «Кадиллака» в 2026 году. Об этом сообщает издание UOL Esporte.

Как сообщает источник, Боттас уже согласовал условия контракта с командой, однако пока не поставил подпись под соглашением.

Что касается Серхио Переса, то он в настоящий момент продолжает вести переговоры и заинтересован в том, чтобы подписать контракт, однако он не так близок к заключению сделки с коллективом.

При этом, как сообщает источник, никакой конкретной информации пока из стана команды не поступало.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

