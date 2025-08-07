Скидки
«Ред Булл» ищет старшего специалиста по гоночной стратегии

«Ред Булл» ищет старшего специалиста по гоночной стратегии
Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о вакансии старшего инженера по стратегии. Об этом на своей странице в Linkedin сообщила Ханна Шмитц, занимающая должность руководителя отдела стратегии.

Напомним, Шмитц получила эту должность в конце прошлого года после ухода из команды Уилла Кортни — он перешёл в «Макларен».

Напомним, ранее австрийскую команду покинул бессменный руководитель Кристиан Хорнер. Его место на посту генерального директора и руководителя коллектива занял Лоран Мекис, ранее возглавлявший «Рейсинг Буллз».

После Гран-при Венгрии «Ред Булл» с 194 очками располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.

