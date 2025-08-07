Переход Переса в «Кадиллак» вряд ли состоится — GPBlog

Мексиканский гонщик Серхио Перес вряд ли станет пилотом «Кадиллака». Об этом сообщает издание GPBlog.

Как информирует источник, переход бывшего гонщика «Ред Булл» в американскую команду всё менее вероятен. Во многом причина кроется в неуверенности Переса в перспективах проекта. По слухам, Перес не желает на протяжении всего сезона отставать от соперников на круг или два.

При этом подписание Валттери Боттаса, по информации источника, уже практически решённое дело. Что касается напарника финна, то на это место претендуют Фелипе Другович, американец Джек Кроуфорд и представитель Ирландии Алекс Данн, ныне являющийся юниором «Макларена».